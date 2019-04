Hoogbejaarde kampbewaker voor de rechter

De man, Bruno D. uit Hamburg, was tussen augustus 1944 en april 1945 bewaker in het kamp in de buurt van Danzig waar in de Tweede Wereldoorlog 65.000 mensen zijn omgebracht of gestorven bij zogenoemde dodenmarsen. Volgens de aanklacht heeft de bewaker de moorden mede mogelijk gemaakt.

Quote Wat zou het hebben uitgemaakt als ik weg zou zijn gedaan? Bruno D., Voormalig kampbewaarder Stutthof

De man was als 17-jarige lid geworden van de SS. Volgens de krant Die Welt, die met de man sprak, voelt hij zich niet schuldig. Hij zegt dat hij zich altijd afzijdig heeft gehouden van het nationaalsocialisme. Hij zag in zijn werk als kampbewaker uitgemergelde mensen en wist van het bestaan van de gaskamers. Hoewel het hem ‘pijn deed’ om te zien, greep hij niet in. ,,Wat zou het hebben uitgemaakt als ik weg zou zijn gedaan? Ze zouden iemand anders gevonden hebben”, zegt hij volgens Die Welt tijdens een van zijn verhoren afgelopen zomer.

Weigering