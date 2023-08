Hoofd rampenbestrijding Maui vertrekt na kritiek op uitblijven waarschuwing voor natuurbranden

Het hoofd van het Bureau voor Rampenbestrijding van Maui heeft donderdag lokale tijd ontslag genomen. Dat meldt de burgemeester van het eiland in de Amerikaanse staat Hawaï. Herman Andaya lag de afgelopen dagen onder vuur omdat het sirenesysteem inwoners van Lahaina niet had gewaarschuwd voor de natuurbranden die de stad verwoestten.

‘Vandaag heeft burgemeester Richard Bissen het ontslag aanvaard van de beheerder van het Maui Crisis Management Agentschap (Mema) Herman Andaya. Hij diende om gezondheidsredenen zijn ontslag in dat onmiddellijk ingaat’, luidt het in de verklaring.

Het hoofd rampenbestrijding had een dag eerder nog het besluit verdedigd om geen van de tachtig waarschuwingssirenes te activeren. Daarbij voerde hij aan dat ze vooral gebruikt worden om te waarschuwen voor tsunami’s en dat inwoners getraind zijn om dan naar hoger gelegen gebieden te gaan. ,,We vreesden dat ze dat ook zouden doen als we die nacht sirenes hadden laten afgaan. In dat geval zouden ze richting de natuurbranden zijn gegaan.” Hij voegde eraan toe dat de sirenes zich vooral langs de kust bevinden en niet in de bergen, waar het vuur om zich heen greep.

Het ontslag van Andaya komt enkele dagen voor het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Maui, maandag. Hij kreeg vanuit Republikeinse hoek kritiek dat zijn reactie op het dodelijke natuurgeweld ‘onvoldoende’ was.

Veel bewoners bekritiseren ook Hawaiian Electric, het nutsbedrijf dat toezicht houdt op de stroomvoorziening op het eiland. Er zijn al rechtszaken aangekondigd tegen de stroomleverancier, omdat deze - in tegenstelling tot bijvoorbeeld energiebedrijven in de staat Californië - geen noodplan zou hebben gehad om het net gedeeltelijk of volledig af te sluiten bij gevaarlijke wind.

Volledig scherm Verwoestte huizen en auto's in Lahaina. © Getty Images via AFP

Dodental

Het voorlopige dodental van de natuurbranden die de havenstad Lahaina voor tachtig procent verwoestten, staat op 111 maar de autoriteiten gaan ervan uit dat het nog verder oploopt. De brand in en rond de voormalige hoofdstad van het koninkrijk Hawaï is nu al de dodelijkste in ruim een eeuw in de Verenigde Staten. De exacte oorzaak van de branden is nog onbekend. De verspreiding van niet-inheemse grassen en krachtige winden van orkanen worden genoemd als belangrijke aanjagers van de vuurzee.

Meer dan 2200 gebouwen in Lahaina, ooit bewoond door walvisvaarders met veel houten huizen, raakten beschadigd of verwoest en ruim 850 hectare land brandde af. Volgens een voorlopige schatting van het Federal Emergency Management Agency (Fema) zal wederopbouw zo’n 5,5 miljard dollar kosten (ruim 5 miljard euro).

Code Rood

Maui had eerder deze zomer al een code rood uitgevaardigd omdat het eiland kampte met ernstige droogte. Wetenschappers hebben berekend dat 90 procent van Hawaï nu minder neerslag krijgt dan een eeuw geleden, met name sinds 2008 is er een opvallend droge periode. Volgens de Amerikaanse Droogtemonitor heeft ongeveer 14 procent van Hawaï te maken met ernstige of matige droogte, terwijl maar liefst 80 procent van de eilanden als abnormaal droog wordt beschouwd. Droog weer onttrekt vocht aan vegetatie, wat betekent dat het vuur gemakkelijker ontstaat en zich kan verspreiden.