Hong Kong legt zich niet neer bij wetswijziging

Wat staat er in de nieuwe wet?

Formele aanleiding voor de wetswijziging is de ophef over de onmogelijkheid een moordenaar uit Hong Kong te veroordelen omdat die in Taiwan verblijft, er is geen uitleveringsverdrag met dat land. Volgens het voorstel zou het mogelijk worden dat Hong Kong criminelen uitlevert aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong in de toekomst ook door de Chinese overheid kunnen worden veroordeeld. Wie wel en wie niet kan worden uitgeleverd moet van geval tot geval worden besloten.



Maar Hong Kong is toch al, in 1997, door Groot-Brittannië overgedragen aan China? Wat is dan het probleem?

Hong Kong was tussen 1898 en 1998 een Britse Kroonkolonie met alle Britse wetgeving en rechtspraak die daarbij hoorde. Toen de havenstad, die uitgroeide tot een internationaal economisch en financieel zwaargewicht, werd teruggeven aan China zaten daar allerlei voorwaarden aan vast. Dit om internationale investeerders niet af te schrikken en de angst van de - met westers bestuur en rechtspraak opgegroeide - inwoners van Hong Kong wat te dempen. Door de zogeheten ‘one country, two systems’ opzet geniet Hong Kong tot 2047 een autonomie met vrijheden die elders in China onmogelijk zijn. Dat blijft soms lastig voor China.



Wat vinden de Chinezen dan lastig?

Bijvoorbeeld dat de communistische partij er niet almachtig is, rechtspraak onafhankelijk is en dat in Hong Kong - vanuit Peking bekeken - een veel grotere vrijheid van meningsuiting wordt getolereerd. Het Tiananmenprotest van dertig jaar geleden werd in Hong Kong bijvoorbeeld wel herdacht met een wake, terwijl er in China over moet worden gezwegen. Hong Kong functioneert nog steeds volgens veel Britse regels op het gebied van handel en justitie. De Chinese president Xi heeft eerder irritatie daarover duidelijk gemaakt. Uiteindelijk zal Hong Kong in de pas moeten lopen.