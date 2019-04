Honderdjarige stelt zich verkiesbaar in Duitsland

’s Werelds gevaarlijk­ste vogel doodt man in Florida

3:51 In Florida is een man gedood door de gevaarlijkste vogel ter wereld, de casuarius. Dat melden plaatselijke media. De casuarius is een vleugelloze vogel die tot 1,7 meter groot kan worden. De vogel lijkt enigszins op een struisvogel en een emu. Hij komt onder andere voor in het regenwoud van Australië en in Nieuw-Guinea.