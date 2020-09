Honderden Rohingya-vluchtelingen half jaar lang op zee ‘gegijzeld door mensensmokkelaars’

Volgens lokale bewoners kwamen de vluchtelingen uit Myanmar aan in één houten boot. Het vaartuig werd een aantal kilometer uit de kust ontdekt door vissers. Even na middernacht zetten de opvarenden voet op het strand van Ujung Blang.



Na aankomst splitsten zij zich op in drie afzonderlijke groepen, zegt Roni Mahendra, commandant van het Indonesische leger. ,,We hebben hen overgehaald weer bijeen te komen en de lokale bewoners gevraagd hen daarna te helpen.’’

De 181 vrouwen, 102 mannen en 14 kinderen kregen onderdak aangeboden en ontvingen hulp, zowel van de bevolking als van het leger, politie en de gezondheidsdienst. Een zieke 13-jarige jongen werd naar een ziekenhuis gebracht. ,,We wachten nu op instructies van onze leiding’’, aldus Mahendra.

,,We hopen ze later vandaag naar een evacuatiecentrum te kunnen brengen, maar hun gezondheid is op dit moment onze grootste zorg’’, zegt het plaatselijke hoofd van het Rode Kruis, Junaidi Yahya. Hij wijst daarbij op de risico's van een eventuele besmetting met Covid-19.

Honderdduizenden Rohingya-moslims zijn de afgelopen jaren het boeddhistische Myanmar ontvlucht, uit angst voor uitbuiting, moord en verkrachting. De Rohingya wonen al generaties lang in Myanmar, maar een meerderheid van de bevolking beschouwt ze als illegale immigranten uit Bangladesh.



Myanmar ontkent dat de Rohingya worden vervolgd of onderdrukt en doet niets. Militair optreden zou slechts het gevolg zijn geweest van gewelddadige Rohingya-opstanden in 2017. Daarbij zijn naar schatting 15.000 tot 25.000 van hen om het leven gebracht. Dorpen werden verwoest en de bewoners verjaagd, met name richting Bangladesh.

Sommigen beproeven hun geluk door met bootjes vanuit Bangladesh de zee op te gaan. De opvarenden zouden eind maart koers hebben gezet naar Maleisië of Thailand, maar werden vanwege het coronavirus geweigerd. Afgelopen juni werden al 94 ondervoede en sterk verzwakte Rohingya gered voor de kust van Atjeh.



Chris Lewa, directeur van het Arakan Project - een non-profitorganisatie die zich inzet voor de Rohingya - zegt dat mensensmokkelaars de opvarenden in meerdere bootjes hadden opgedeeld. Sommigen daarvan wisten in juni aan land te komen in Maleisië en Indonesië, nadat achtergebleven familie de smokkelaars had betaald.



,,De smokkelaars eisten via de telefoon geld van hun familieleden in de weken voordat de vluchtelingen aankwamen’’, aldus Lewa. ,,Ze wilden hen niet eerder ontschepen, omdat nog niet iedereen had betaald. Ze werden dus feitelijk aan boord in gijzeling gehouden.’’

