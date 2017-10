Honderden mensen vermist bij bosbranden wijngebied Californië

De evacuaties verlopen chaotisch en de brandweer heeft moeite met blussen. Het vuur beweegt zich zo snel dat sommige slachtoffers in hun slaap overvallen werden. Tienduizenden mensen is opgedragen het gebied te verlaten. Het is niet duidelijk hoeveel van de honderden vermisten wel in veiligheid zijn, maar zich nog niet hebben gemeld. De autoriteiten roepen iedereen op zo snel mogelijk contact op te nemen met familie.



Het gebied is wereldwijd bekend om de wijnen en omvat Sonoma County en Napa. Dertien wijngaarden zijn verwoest en wijnmakers maken zich zorgen dat de rook de druiven die nog niet geplukt zijn verpest. De gouverneur heeft in verschillende delen van Californië de noodtoestand uitgeroepen.



De autoriteiten in Californië hebben gezegd dat er nu bijna 8000 brandweerlieden in touw zijn voor de bestrijding van de 22 natuurbranden in het noorden van de staat. Vanuit de buurstaten is er nog versterking onderweg. De vuurzeeën worden zowel op de grond als vanuit de lucht bestreden. De vrees bestaat dat branden ten noorden van San Francisco in elkaar overgaan en dan een nog veel groter gebied zullen bedreigen.