Honderden kilo’s cocaïne aangespoeld op Frans strand

Waar de drugs vandaan komen en hoe deze op het strand in Normandië zijn beland, weten de autoriteiten niet. Wel zegt openbaar aanklager Pierre-Yves Marot dat het bekend is dat drugs over zee van het Caribische Martinique naar Le Havre gesmokkeld worden. ,,Een drugsvondst in de regio is dus niet per se verrassend, maar dit is wel een zeer grote hoeveelheid”, aldus Marot tegenover France Blue.