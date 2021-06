‘Honderden foto’s van Australische soldaten die drinken uit kunstbeen van gedode Afghaan’

Er blijken honderden foto’s te bestaan van Australische soldaten die drinken uit een kunstbeen van een omgekomen talibanstrijder. Het bestaan ​​van enkele foto’s was eerder bekend - een handvol is ook gepubliceerd - maar de volledige omvang van de afbeeldingen werd vandaag onthuld voor de federale rechtbank in Sydney, meldt The Guardian .

De foto’s doken op tijdens de rechtszaak die elitesoldaat Ben Roberts-Smith had aangespannen tegen meerdere Australische kranten vanwege smaad en laster. Onder meer de Sydney Morning Herald en de Canberra Times hebben in 2018 meerder verhalen gepubliceerd waarin hij wordt neergezet als iemand die ‘de morele en wettelijke regels van militair engagement heeft overtreden’ en mogelijk zelfs oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Ten onrechte, claimt hij. ,,Er is geen enkel bewijs voor.” Roberts-Smith ontving eerder voor zijn inzet het Victoria Kruis, de hoogste militaire onderscheiding in Australië.

Lees ook Foto's van soldaten die uit kunstbeen talibanstrijder drinken brengen Australië weer in verlegenheid

Roberts-Smith schoot in 2009 een Afghaanse man dood die een beenprothese had. Volgens zijn advocaten was dat een talibanstrijder, de Australische pers houdt het op een burger. De prothese werd vervolgens meegenomen - volgens Roberts-Smith door een van zijn collega's - naar een bar op de militaire basis Tarin Kowt in Uruzgan. Daar, in de Fat Ladies’ Arms, dronken de soldaten bier uit het kunstbeen. Op foto’s, die eind vorig jaar naar buiten kwamen, is te zien hoe een van de betrokken militairen het been opheft en het aan zijn mond zet. Twee elitesoldaten poseren op een andere foto met het kunstbeen en maken een dansje. De openbaring bracht het Australische leger in verlegenheid en lijkt een symbool geworden voor de ongepaste acties van de soldaten in het land.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Walgelijk’

De advocaten van Roberts-Smith hebben de rechtbank verteld dat het been door een andere soldaat naar de basis was teruggebracht en dat hun cliënt het been niet als ‘souvenir’ had meegenomen. De advocaten stellen dat Roberts-Smith het ‘walgelijk’ vond om een ​​kunstmatig lichaamsdeel te gebruiken van iemand die tijdens de actie was omgekomen.

Ter voorbereiding op de rechtszaak, die volgende week van start gaat, zeggen advocaten van Roberts-Smith dat ze waren overweldigd door de berg documenten die ze hebben ontvangen, waaronder de honderden afbeeldingen van soldaten die aan de bar dronken. ,,Het is te veel en te belastend”, zegt advocaat Matthew Richardson. ,,Deze foto's zijn in het bezit gekomen van de kranten omdat de ex-vrouw van mijn cliënt USB-sticks aan hen heeft gegeven.” Dat wordt ontkent door de advocaten van de kranten.

Bekijk onze belangrijkste nieuwsvideo's in deze playlist.