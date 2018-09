Honderden doden door tsunami Indonesië: geen bericht over Nederlanders

Doodstraf geëist tegen aanslagple­ger New York

4:55 Federale aanklagers in de VS hebben de doodstraf geëist tegen Sayfullo Saipov, de Oezbeekse dader van de aanslag op 31 oktober 2017 in New York. Daarbij reed hij in het stadsdeel Manhattan met een gehuurde pick-uptruck in op voetgangers en fietsers. Bij de aanslag vielen acht doden en twaalf gewonden.