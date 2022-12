Honderden dode Kaspische zeehonden aangespoeld in Rusland

Vrienden verliezen laatste sprankje hoop: ‘Verdwenen Arjen waarschijn­lijk verdronken in Noorwegen’

De in Noorwegen vermist geraakte Nederlander Arjen Kamphuis is niet meer in leven en zijn lichaam zal waarschijnlijk nooit gevonden worden. Tot die conclusie komt de bekende forensisch patholoog Frank van der Goot na onderzoek. Kamphuis is waarschijnlijk overleden aan de gevolgen van verdrinking, zo laten vrienden van de 46-jarige Amsterdammer in een verklaring weten.

