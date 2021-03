Honderden Belgische huizen doorzocht bij actie tegen internationaal drugsnetwerk

Het zwaartepunt van de acties ligt, volgens justitie in Mechelen, in de regio's Antwerpen en Belgische Limburg. Bij de invallen zijn 1500 agenten ingezet. Omroep RTBF meldt dat de actie om 05.00 uur begon en het resultaat is van tweeënhalf jaar politieonderzoek. Er zouden al ‘veel arrestaties’ zijn verricht. Het onderzoek zou zich niet alleen op drugshandelaren hebben gericht, maar ook op personen die de criminele activiteiten hebben gefaciliteerd. Onder hen tipgevers, witwassers en mensen die zich hebben laten omkopen om diensten te verlenen aan criminelen.

Cryptotelefoons

Internationaal netwerk

Binnen het netwerk waar onderzoek naar gedaan werd, is tevens sprake van ‘internationale vertakkingen’. Vorig jaar ontmantelde de Belgische politie, na de vondst van een container met 2800 kilo cocaïne in de Antwerpse haven, al een grote drugsbende die voor honderden miljoenen aan drugs Europa binnensmokkelde. Het onderzoek, waaraan ook Nederland meedeed, legde criminele verbindingen met zeker vier Europese landen en Zuid-Amerika bloot. In juli werd een groep Amsterdammers in de haven van Antwerpen opgepakt bij een container waarin 3400 kilo van het witte goedje zat verstopt tussen houtskool uit Paraguay.

Haven van Rotterdam

Een maand eerder werden zeven verdachten aangehouden voor een voor Nederland en België bestemde drugssmokkel vanuit Brazilië via de haven van Rotterdam. Onder hen waren zes Belgen en één Nederlander. Er werd zo'n 3,2 ton aan cocaïne onderschept. De Belgen bleken ook actief in de Antwerpse haven.



Naar aanleiding van de smokkel in Rotterdam werden in totaal twaalf verdachten opgepakt, zowel in Nederland als in België. Een van hen was de voormalige eigenaar van een visrestaurant in Breda. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam verdenkt hem van betrokkenheid bij de invoer van de partij cocaïne.