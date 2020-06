Honderd boze bewoners proberen te ontsnappen uit Duitse quarantaineflat, politie grijpt in

De politie in het Duitse Göttingen heeft dit weekeinde de grootste moeite gehad om de quarantaine van een compleet flatgebouw te handhaven. In het gebouw zijn ongeveer 700 mensen geïsoleerd nadat bij bijna 120 bewoners het coronavirus was vastgesteld.

Gisteren probeerden ongeveer honderd bewoners uit te breken, aldus lokale media. Ze probeerden door het hek te komen dat rond het pand is neergezet en raakten daarbij slaags met de politie. Enkele politiemensen raakten daardoor gewond. De politie werd bekogeld met stukken metaal en vuurwerk. In de loop van de avond werd het weer rustig.

De gemeente Göttingen bepaalde donderdag dat alle bewoners van het flatgebouw in quarantaine moesten om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gaat om een flatgebouw van achttien verdiepingen aan de noordelijke rand van de binnenstad waar al eerder een corona-uitbraak was geweest. Volgens de autoriteiten hebben leden van meerdere huishoudens tijdens privéfeesten in mei de hygiëne- en afstandsregels overtreden. Ruim tweehonderd kinderen leven in precaire omstandigheden in het complex, melden diverse Duitse media.

Boze bewoners meldden dat ze verrast waren door de sluiting van de flat en daardoor geen meer tijd hadden om boodschappen te doen. Bij enkele huishoudens is er geen eten en drinken meer, beweren ze. Tegelijkertijd zijn de huurprijzen gestegen en doet de gemeente weinig om hen te helpen, klinkt het.

Cijfers

Het complex moet tot zeker 25 juni gesloten blijven. Of de uitbraak in de flat betekent dat versoepelingen in Göttingen worden teruggedraaid, is nog niet duidelijk. De laatste week steeg het aantal geïnfecteerden in de stad en omstreken tot 44,86 gevallen per 100.000 inwoners.

Dinsdag werd bekend dat honderden inwoners van de Berlijnse achterstandswijk Neukölln in quarantaine moeten nadat tientallen personen besmet bleken met het coronavirus. Ook daar moeten alle bewoners van enkele appartementencomplexen binnenblijven.

De Duitse evenknie van het RIVM, het Robert Koch-Institut, meldde donderdag dat het coronavirus in het laatste etmaal bij nog eens 580 mensen is vastgesteld. Het totaal staat nu op 187.764 gevallen. Het dodental door het longvirus is met 26 gestegen, waarmee het totale dodental in Duitsland uitkomt op zeker 8856 mensen.

Andere virusuitbraken