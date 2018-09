Hond Lucy blijkt cruciaal bewijsmateriaal: baasje mag als vrij man gevangenis uit

Man belandt in Saoedi-Ara­bië in de cel wegens onschuldig ontbijt­film­pje

1:32 De Saoedische autoriteiten hebben een Egyptische hotelmedewerker opgepakt, nadat op Twitter een video circuleerde waarin hij het ontbijt deelt met een vrouwelijke collega. De vrouw, die volledig gesluierd is, is van Saoedische afkomst. Zij mogen in het land volgens de wet echter niet samen in dezelfde ruimte zitten.