Hond enige overlevende vliegtuigcrash

Twee mensen zijn zaterdag om het leven gekomen toen het vliegtuigje waarin zij zaten neerstortte in een weiland in de staat New York. Een hond die eveneens in het toestel zat, wist de crash wonderwel te overleven.

Volledig scherm Afgelopen maand stortte ook al een vliegtuig met twee passagiers neer in een weiland, toen in Indianapolis. © AP

De Beechcraft A36 met slechts twee passagiers aan boord, stortte rond 21:15 uur neer in het Amerikaanse Southold, slechts 20 minuten nadat het was opgestegen, zo meldt NBC New York. De piloot had melding gemaakt van een motorstoring, zo laat de Federal Aviation Administration weten.

Het vliegtuigje met een man, vrouw en hond aan boord, was op weg naar Bedford, Massachusetts, vanaf MacArthur Airport. De crash deed zich voor bij Harbes Farms, die het toestel laag over zag vliegen en vervolgens zag neerstorten. Een lokale boer ontfermde zich over de hond die levend uit het toestel wist te komen.

,,Dit is een trieste tragedie en onze gedachten en gebeden gaan uit naar de familie van de passagiers van het vliegtuig’', zo liet Harbes Farms in een verklaring weten. De identiteit van de inzittenden is onbekend.