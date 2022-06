Hond belandt in apenverblijf en wordt achtervolgd door gorilla in Amerikaanse dierentuin

Bezoekers van een dierentuin in het Amerikaanse San Diego keken afgelopen zondag met schrik toe toen een loslopende hond tussen de gorilla’s in het apenverblijf bleek te zijn beland. Achtervolgd door een mannetjesgorilla heeft de hond de situatie ternauwernood overleefd.

Het hele voorval werd gefilmd. De hond, waarvan niet duidelijk is hoe hij in het verblijf verzeild was geraakt, werd door een grote mannetjesgorilla goed in de gaten gehouden. De viervoeter zette het op een rennen en schoot langs de gorilla, die hem besloot te achtervolgen. De hond verschuilde zich achter een boomstronk, waarna de twee dieren stil bleven staan.

Lees door onder de video

In een tweede video is te zien hoe meerdere gorilla's achter de hond aan renden. Bezoekers schreeuwden naar de hond dat hij een trap naar beneden moest nemen. Tevergeefs, de hond bleef in een hoekje van het verblijf staan. De gorilla's daagden de hond uit door zand naar hem te gooien, waarna de hond toch de trap af liep.

Lees door onder de video

Na de achtervolging grepen medewerkers van het San Diego Zoo Safari Park snel in. Ze lokten de gorilla's naar het binnenverblijf, zodat medewerkers van het lokale dierenasiel de hond aan de lijn konden doen en in veiligheid konden brengen. De procedure wordt meerdere keren per jaar geoefend voor noodgevallen, vertelt een woordvoerder van het dierenpark aan CBS8.

Het asiel is nog op zoek naar het baasje van de hond, die voor nu de naam Mighty Joe Young heeft gekregen. Het is een mannetje, en hij heeft geen chip. ‘We zijn zo blij dat niemand gewond is geraakt’, aldus het dierenasiel op Twitter.

Er was nog een tweede loslopende hond, ook een mannelijke herder, die niet in de hokken terecht was gekomen. Ook deze viervoeter is naar het asiel gebracht. Mogelijk zijn het zwerfhonden die zelf de dierentuin zijn binnengelopen, aangezien beide dieren ook geen halsband droegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.