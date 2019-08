Hoger beroep ‘oberschoppers’: justitie wil langere celstraf en eeuwig inreisverbod Tsjechië

De mannen werden met handboeien om de rechtszaal binnengebracht, deze werden voor aanvang afgedaan. Ze worden bijgestaan door een Engelstalige tolk. Ook is er iemand van de Nederlandse ambassade aanwezig.



Zowel de broers als het Openbaar Ministerie waren na de uitspraak in beroep gegaan. Het Tsjechische Openbaar Ministerie blijft erbij dat de broers zich schuldig hebben gemaakt aan poging moord omdat zij een al op de grond liggende man vele malen op zijn hoofd hebben geslagen en geschopt. Ober Miroslav ‘Mirek’ Vitek liep tal van verwondingen op en lag zelfs enkele dagen in coma.



Naast hun celstraf mogen de broers ook tien jaar lang Tsjechië niet meer in. Justitie wil dat in hoger beroep veranderen in ‘onbepaalde tijd'. Armin en Arash moeten ober Mirek ook 75.000 schadevergoeding betalen, maar er is onenigheid tussen beide partijen over de betalingsregeling. Tot nu toe zouden Armin en Arash 2000 euro hebben betaald. De ober eist het geldbedrag in één keer en niet per maandelijkse aflossing.



Tot nu toe komen in het gerechtsgebouw dezelfde argumenten voorbij als in april in de rechtbank: justitie gaat voor poging moord om al genoemde redenen. De advocaten van Armin en Arash zeggen dat de obers van restaurant Polpo de ruzie begonnen en dat de zware hoofdwond van de ober werd veroorzaak doordat hij viel en niet (of slechts deels) door de klappen en schoppen van de broers. Twee arts-deskundigen komen er deze ochtend voor het hof - net als eerder bij de rechtbank - ook niet uit: de een zegt dat de klappen de oorzaak zijn, de ander bestrijdt dat weer.