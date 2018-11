Hoge golven slaan balkons flats Tenerife weg

Beruchte Mexicaanse drugsbaron overlijdt in cel na hartaanval

4:09 De Mexicaanse drugsbaron Héctor Beltrán Leyva is zondag gestorven na een hartaanval. De 56-jarige Beltrán zat sinds 2014 vast in een gevangenis in Mexico. Hij had pijn in zijn borst, vlak voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht en daar overleed, aldus het Mexicaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.