Hoeveel we krijgen van ‘coronamedicijn’ remdesivir? Dat bepaalt Amerika

Remdesivir is een virusremmer die door Gilead oorspronkelijk ontwikkeld werd als medicijn tegen ebola. Een studie onder duizend patiënten liet veelbelovende resultaten bij coronapatiënten zien. Vandaag liet het Europese geneesmiddelenagentschap EMA in navolging van de Amerikaanse FDA weten dat remdesivir vaker mag worden gebruikt.

Het mag in Europa nu ook worden toegediend aan coronapatiënten die niet aan de beademing liggen. Bijvoorbeeld voor patiënten die aan de zuurstof liggen of aan de niet-invasieve beademing, waarbij ze zelf ademen via een masker.

Versnelde procedure

Dat gebeurt via een versnelde procedure, de zogenaamde compassionate use. ‘Dat is over het algemeen bedoeld voor patiënten met een levensbedreigende, langdurige ziekte of met ernstig, blijvend letsel, en wanneer er geen andere medicijnen zijn’, meldde het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vanochtend.

Volledig scherm Gilead ontwikkelde remdesivir oorspronkelijk als medicijn tegen ebola. © REUTERS

In Nederland was gebruik van het middel tot dusver alleen toegestaan bij zwangeren en kinderen onder de 18 jaar die op de ic mechanisch beademd worden. Het CBG wacht nog op een aanvraag van Gilead Sciences, de fabrikant van remdesivir, om vaker gebruikt te mogen worden. ,,Of en wanneer die aanvraag er komt, weten we nog niet”, stelde een CBG-woordvoerder.

Amerikaanse overheid

De vraag is of de rest van de wereld, en dus ook Nederland, de komende maanden überhaupt op veel doses remdesivir kan rekenen. ,,Gilead Sciences werkt samen met de Amerikaanse overheid om te bepalen hoe de op dit moment beperkte globale voorraad van remdesivir wereldwijd het beste toegewezen kan worden", schept een woordvoerder van de farmaceut vanavond duidelijkheid over de vraag wie beslist over de verdeling van het medicijn.

Begin deze maand werd bekend dat Gilead-topman Daniel O’Day in gesprek met de Amerikaanse president Trump beloofde dat het bedrijf de nu beschikbare anderhalf miljoen doses van het middel gratis zou weggeven aan de 100.000 tot 200.000 Amerikaanse patiënten die het het hardst nodig hebben.

Voorraad zal groeien

De farmaceut bevestigt dat de huidige voorraad remdesivir beperkt is. ,,We verwachten dat de voorraad vanaf juli aanzienlijk zal toenemen en deze zal ook in de rest van dit jaar en volgend jaar verder blijven groeien", meldt de woordvoerder van Gilead.

Ze vervolgt: ,,Gilead is een internationaal bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten. We begrijpen de dringende behoefte van patiënten over de hele wereld en werken op meerdere fronten om de voorraad van dit experimentele middel zo snel mogelijk uit te breiden.”

Volledig scherm Daniel O'Day, ceo van Gilead, spreekt in The Oval Office van president Donald Trump. © AFP

Ziekenhuizen klagen

Ook in Amerika zelf wordt de beperkte beschikbaarheid van remdesivir overigens al ervaren. Ziekenhuizen klagen in de media dat ze niet aan het middel kunnen komen en dat de procedure waarmee het middel door de overheid over het land verdeeld wordt niet transparant is.

Uit een onderzoek onder meer dan 1000 ernstig zieke patiënten in 75 ziekenhuizen in verschillende landen bleek vorige maand dat degenen die remdesivir toegediend kregen 31 procent sneller herstelden dan mensen die een placebo kregen toegediend. De gemiddelde herstelduur was elf in plaats van vijftien dagen. Ook kwam het sterftecijfer van de patiënten lager uit dan in de placebogroep: acht om elf procent.

Chinese studie

Overigens liet een Chinese studie onder 237 mensen juist geen positief resultaat zien bij het gebruik van remdesivir. Die proef werd voortijdig gestaakt. Anthony Fauci, de belangrijkste corona-adviseur van de Amerikaanse president Trump, veegde het Chinese onderzoek, dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, echter van tafel. Waardoor de uitkomsten van beide onderzoeken zo verschillen, is nog niet helder.