Hoe witte schutters elkaar aansteken

LIVE Erdogan dreigt vluchtelin­gen naar EU te sturen, Turkse inval in Noord-Sy­rië gaat door

19:24 De Turkse president Recep Erdogan dreigt naar schatting 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen naar Europa te sturen als de EU zijn kritiek op de Turkse operatie in Syrië niet inslikt. Turkije is met bombardementen een ‘safe zone’ aan het creëren waar Syrische vluchtelingen, die nu nog in Turkije verblijven, naar terug kunnen keren. Ondertussen zijn zeker 60.000 mensen het conflictgebied aan het ontvluchtten. Volg alle ontwikkelingen rond de Turkse aanval op het noordoosten van Syrië via ons liveblog.