Hoe Vladimir Poetin zich vergiste in Oekraïne

De wereld was getuige van een historisch weekend en verrassend taai verzet van de Oekraïners die (nog)niet willen buigen. Verhalen te over op sociale media over heroïsch en standvastig verzet van een heel volk tegenover de groeiende twijfel bij een ander volk van wie sommigen ook durven te demonsteren tegen de oorlog. Zelfs de dochter van Roman Abramovitsj, de steenrijke Russische oligarch die tot dit weekeinde eigenaar was van de Engelse voetbalclub Chelsea, heeft in een post op Instagram uitgehaald naar Vladimir Poetin. Het zijn niet de Russen die deze oorlog willen, het is Poetin, benadrukt Sofia Abramovitsj (26) die voor Rusland op de dure springpaarden van haar vader mag uitkomen.