Hoe nu verder na historisch verlies?

Blijft over een regering met de Groenen en de liberale FDP. Zo'n regering wordt in Duitsland een Jamaica-coalitie genoemd, naar de kleuren van de partijen. Ideaal is het allemaal niet, mokken de CDU'ers.



Eerder op de dag klinkt op straat in Berlijn het nodige gemor over Mutti Merkel. ,,Ze zit haar tijd uit. Dat doet ze uitstekend hoor, maar we schieten er weinig mee op", zegt actrice Heike Schoetter (61) voor het stembureau in Wilmersdorf. Ze is hartstikke links, zoals ze zelf zegt. ,,Maar de linkse partijen zijn in slaap gevallen. En met Merkel aan het roer blijft Duitsland te veel stilstaan. Ik schaam me voor de manier waarop ze de vluchtelingen nu aan hun lot overlaat. Vandaag ben ik liberaal. FDP. Misschien dat een paar kloeke conservatieven ons land weer vooruit helpen."



Volke Stolle (47) maakt een andere omslag. Voor het met bakfietsmoeders gevulde stembureau in de wijk Charlottenburg hengelt hij een pen van de CDU uit zijn binnenzak. Hij zucht en steunt. Haalt dan verontschuldigend z'n schouders op. ,,Ik sta niet meer achter de politiek zoals die nu wordt gevoerd. Ik heb AfD gekozen. Weet je, lange tijd was er geen geld. Nu is er geld en gaat het naar banken en vluchtelingen in plaats van bijvoorbeeld de ouderenzorg. Het geld schijnt momenteel in ons land aan de bomen te groeien. Maar ik heb die bomen nog niet ontdekt."