'Hoe meer Nederlanders, hoe beter!'

Ollolai, een dorpje in de binnenlanden van Sardinië, wordt overspoeld door Nederlandse toeristen. Het dorp is het decor van een reality-serie op RTL4, waarin vijf koppels een bouwval opknappen. ,,We krijgen hier nu op één dag net zoveel bezoekers als vroeger in een heel jaar.’'

‘Hé! Ik ken u van televisie!’ Ellen Nijman uit Goeree-Overflakkee komt met grote stappen op burgemeester Efisio Arbau af. Ze is met haar man Kees en dochter Eva die ochtend van de westkust komen rijden naar Ollolai; een tocht van anderhalf uur. Kees is naar eigen zeggen groot fan van het programma, dat hij nu tijdens zijn vakantie moet missen. ,,Maar we nemen alles op en halen de gemiste afleveringen in bij terugkomst.''

Burgemeester

Burgemeester Arbau schudt met een ongemakkelijke glimlach op zijn gezicht hun uitgestoken handen. Het gezin wil graag even met de burgemeester op de foto, anders gelooft thuis niemand dat ze hem in levenden lijve hebben ontmoet.

Arbau kijkt het drietal na en schudt lachend zijn hoofd. ,,Ik snap hier nog steeds helemaal niets van. Het is onwerkelijk om op straat te worden aangeklampt, omdat mensen met je op de foto willen. Ik ben dan wel politicus, maar ook vrij verlegen.'' Hij haast zich erachteraan te zeggen, dat het natuurlijk wel een teken is dat het project slaagt.

Met dat project bedoelt hij de reality-serie die op dit moment in Ollolai wordt opgenomen, en die sinds een maand dagelijks op RTL4 te zien is. Het programma volgt vijf koppels die naar Ollolai zijn verhuisd. Het idee voor het programma ontstond na reportages in deze krant en RTL Nieuws over het initiatief van burgemeester Arbau om vervallen en verlaten woningen in zijn gemeente voor een euro te verkopen. Een derde van de woningen in het oude centrum staat leeg, vaak al langer dan dertig jaar.

Nieuw leven

De huizen zijn vervallen en overwoekerd door onkruid. Ollolai heeft steeds minder inwoners en Arbau hoopt op die manier het dorp nieuw leven in te blazen. De prijs is symbolisch, maar de koper moet het huis wel binnen drie jaar opknappen. Arbau: ,,Ik heb na die reportages honderden, misschien wel duizenden e-mails en berichten via Facebook ontvangen, vooral van Nederlanders.’

RTL4 besloot een reality-programma te wijden aan het initiatief: Het Italiaanse Dorp: Ollolai, geprodueerd door Blue Circle. De koppels die een huis - of wat daarvan over is - op de kop hebben getikt, moeten er een bedrijfje starten, integreren in het dorp én de bouwval opknappen.

Voor het programma lopen vrijwel dagelijks cameraploegen door het dorp. Burgemeester Arbau: ,,Ik was in het begin een tikkeltje nerveus of de oudere bevolking van het dorp daar wel zin in zou hebben.'' Tot zijn opluchting merkte hij dat iedereen zich goed vermaakt. ,,En daar gaat het om. Ik wilde het leven van de inwoners van Ollolai verbeteren. Dat lijkt me gelukt. Het is hier nog nooit zo druk geweest. De economie heeft een behoorlijke oppepper gekregen.''

Bar

De bar van Massimo, in een zijstraatje bij het dorpsplein, zit om één uur ’s middags vol met lunchende Nederlandse families. Massimo slalomt met schalen ravioli tussen de tafels. ,,Ik heb speciaal mayonaise aangeschaft. Die eten jullie bij de frieten, toch?'' Tot voor kort verkocht hij overdag vooral koffie en nog wat flesjes bier. Een enkele keer serveerde hij ’s avonds pizza.

Massimo: ,,Ik heb nog nooit zo hard gewerkt. Ook de crew komt hier graag. Vorige week kreeg ik van een van mijn stamgasten - met een knipoog - het verwijt dat van de dertig mensen die aan de bar stonden, er slechts zes Italiaan waren.'' Lachend duikt hij weer de keuken in. Een aantal hoofden aan de tafeltjes schiet omhoog. Chantal, een van de deelnemers aan het programma, komt binnen. Geduldig maakt ze een praatje met nieuwsgierige fans.

Burgemeester Arbau nodigt na de lunch een aantal gasten uit om buiten, op het terras, een limoncello te drinken, onder wie de familie Nijman. Hij trakteert. Ellen en Kees hebben liever een pilsje. Ellen: ,,Ik hou niet zo van die zoete drankjes. Maar dit is ongelooflijk! Zo leuk.’

Gierig

Een tafeltje verderop zitten drie inwoners van Ollolai aan de witte wijn, hartelijk lachend om die Olandesi die hun dorp opeens overspoelen. ,,Zeker dertig per dag'', schat Mario. Hij woont naast een van de deelnemende stellen. ,,Aardige lui hoor. Ik vond het eerst maar een gek plan. Waarom zou je hierheen komen? Maar inmiddels hebben we elkaar met handen, voeten en een klein beetje Engels leren kennen. En gelukkig wordt hun Italiaans ook langzaam beter.''

Zijn buurman zet zijn glas wijn met een klap op tafel en onderbreekt hem: ,,Maar… ze zijn wel gierig! Ze willen steeds van iedereen een offerte als ze iets willen repareren of bouwen, en gaan dan net zolang zoeken tot ze het goedkoper kunnen krijgen.'' Het viertal barst in lachen uit.

Reality Tour

Naast hun tafeltje stopt een auto met Nederlands nummerbord. Geroutineerd wijst het viertal de weg naar het vorige maand geopende tourist office. Hier legt een gemeentemedewerker uit waar de 1-eurohuisjes staan, waar de vijf koppels wonen. Sinds kort kunnen ze zelfs een speciale reality tour krijgen. Yvonne en Janpieter Corbeek uit Nederhorst den Berg hebben hem net achter de rug. Ze zijn door deelnemer Diederik rondgeleid en hebben deelneemster Danielle zien klussen.

Yvonne: ,,Echt ontzettend leuk. Wat een oase van rust hier. We kijken thuis vaak naar het programma en hadden op de kaart al opgezocht of het haalbaar zou zijn om even langs te gaan.'' Janpieter moet er zelf niet aan denken om huis en haard achter te laten. ,,Ik ben er te oud voor, maar ik snap ze wel. Dit is een geweldig avontuur.''

Na afloop van de tour loopt burgemeester Arbau even langs, om de Nederlanders persoonlijk te verwelkomen. Of er nog huisjes voor 1 euro zijn, wil iemand weten. ,,Zeker. Stuurt u een mail naar het speciale e-mail-adres op onze website. Hoe meer Nederlanders, hoe beter!''

Nadat hij ook met deze groep uitgebreid op de foto is geweest, zwaait Arbau de groep uit. Voor zijn eigen collectie heeft hij ook een paar foto's gemaakt. ,,Ik vind het nog altijd speciaal. Een jaar geleden verklaarde iedereen mij voor gek dat ik met dit wilde plan kwam om Nederlanders naar Ollolai te halen. Nu weet ik: met sceptisch zijn kom je helemaal nergens.''

Leegloop

In Italië hebben veel dorpjes te maken met leegloop. 70 procent van de gemeenten telt minder dan vijfduizend inwoners. Het gaat doorgaans om afgelegen dorpjes, ver van de stedelijke gebieden waar de meeste Italianen vandaag de dag werken. Alleen de oudere generatie blijft, en na hun overlijden staan de woningen vaak leeg.

Vorig jaar nam het Italiaanse parlement een wet aan om de leegloop in de kleinere gemeenten te bestrijden. Een bedrag van 100 miljoen euro is vrijgemaakt om wegen en voorzieningen te verbeteren, te investeren in scholen en leegstaande en vervallen huizen op te knappen. Voor 1500 gemeenten komen de plannen te laat; ze staan volledig leeg en zijn veranderd in spookdorpjes.

