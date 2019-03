Hoe karatekoning Tharcisse 118 mensen van de dood redde in Rwanda

80 jaar Batman: Amerikaan­se senator (79) schrijft voorwoord voor jubileum­boek over zijn held

30 maart Vandaag is het precies 80 jaar geleden dat Batman van zich liet horen. Het stripfiguur, verzonnen door tekenaar Bob Kane en tekstschrijver Bill Finger, maakte in 1939 zijn opwachting in Detective Comics nummer 27. Acht decennia later is de superheld niet meer weg te denken. Behalve in stripboeken schitterde de vleermuisman in tv-series en bioscoopfilms. De gemaskerde superheld heeft wereldwijd miljoenen fans, waaronder de 79-jarige Amerikaanse senator Patrick Leahy.