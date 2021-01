Hoe een land met een miljard inwoners haar vaccinatiecampagne aanpakt

De allereerste die dit weekend een vaccin kreeg toegediend, is Manish Kumar. Hij werkt als schoonmaker in een ziekenhuis in New Delhi. ,,Dit geeft me de kracht om door te gaan”, zei hij tegen persbureau AP. ,,Ik voel me erg opgelucht, dus ik kan het iedereen aanraden.”



Even hiervoor had premier Narendra Modi met tranen in de ogen de natie toegesproken. ,,Deze ziekte heeft families uit elkaar gerukt en moeders van hun kinderen gescheiden”, zei hij. ,,En degenen die zijn overleden hebben niet eens afscheid kunnen nemen van hun dierbaren.” Het is niet duidelijk of Modi zelf ook een spuit heeft gekregen, zoals dat bij vele andere leiders al wel in het openbaar werd gedaan.