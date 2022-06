Hoe door de Russische invasie ook dolfijnen sneuvelen

Ze spoelen in steeds grotere aantallen aan op de stranden van Oekraïne, Bulgarije, Roemenië en Turkije. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne zijn in de Zwarte Zee al duizenden dolfijnen bezweken.

Het sterftecijfer is opmerkelijk en verontrustend. Volgens Turkse maritieme onderzoekers ligt een deel van de verklaring zeer waarschijnlijk in de verhoogde herrie onder water, nu een deel van de Russische vloot is ingezet bij de zeeblokkade van Oekraïne. Een twintigtal oorlogsbodems kruisen in een relatief klein gebied en maken veel lawaai met hun krachtige scheepsschroeven. Dolfijnen vluchten daardoor naar andere delen van de Zwarte Zee waar ze vaak verstrikt raken in vissersnetten. Bovendien zouden ze veel last hebben van het intensieve gebruik van sonar door oorlogsschepen in het oorlogsgebied, waardoor hun oriëntatievermogen kan worden aangetast.

Maar er is meer gevaar voor de tuimelaar, de ranke en ongeveer drie meter lange, grijze dolfijn die herkenbaar is aan zijn typische snuit. Ze hebben, net als andere dieren, ook te lijden onder bombardementen in de nabijheid van de kustlijn en het voedingsgebied. Verder hebben ze last van olievervuiling uit gekelderde schepen en in zee vloeiende chemicaliën van munitie. Recente studies uit Oekraïne, Bulgarije en Turkije wijzen uit dat dat alles forse schade aanricht aan de mariene biodiversiteit in de Zwarte Zee, zo schrijft The New York Times vandaag. De Oekraïense milieuwetenschapper Ivan Rusev doet al een tijd onderzoek en bevestigt dat. ,,We zien dolfijnen met brandwonden van bommen of mijnexplosies. Ze zijn elk richtingsgevoel kwijt en kunnen dus ook niet naar voedsel zoeken”, zegt hij.

Volledig scherm Een tuimelaar uit de Zwarte Zee. © Yuri Smityuk/TASS

Rusevs zorgen sluiten aan op die van Turkse onderzoekers die al een maand na het begin van de oorlog negatieve effecten vermoedden. Het is bekend dat een verhoogde aanwezigheid van schepen en sonar een grote bedreiging vormt voor zeezoogdieren. Dolfijnen maken, net als vleermuizen, gebruik van echolocatie. Meer dan tachtig dieren waren in maart al aangespoeld langs de Turkse kust. Volgens Dr Bayram Öztürk van de Turkse Stichting voor Zeeonderzoek (Tüdav) was de helft verdronken in vissersnetten maar kon voor de dood van de andere veertig dolfijnen niet direct verklaring worden gevonden, behalve dan de impact van de oorlog. Öztürk vermoedde ‘akoestisch trauma’ als gevolg van de krachtige Russische sonar op oorlogsbodems die constant wordt ingezet om vijandelijke duikboten te detecteren.

Voor de oorlog werd het aantal dolfijnen in de Zwarte Zee geschat op 253.000. Gevreesd wordt dat dat aantal drastisch zal dalen.

