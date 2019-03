Hoe de terrorist van Christchurch tot zijn massamoord kwam

Tarrant is, schrijft hij, opgegroeid in Australië, in een arbeidersgezin. ,,Mijn ouders hebben een Schotse, Ierse en Engelse achtergrond. Ik had weinig interesse in school.’’ Volgens Australische media groeide hij op in Grafton, een plaatsje aan de oostkust bij Brisbane, en werkte hij na zijn schooltijd als een personal coach in de sportschool. Nadat zijn vader plots stierf in 2010 vertrok hij op een wereldreis die zeven jaar zou duren. Hij prijkt onder meer op foto’s in Noord-Korea en Pakistan. Tijdens die reis ontwikkelde hij zijn extreem-rechtse ideologie, en dat gebeurde vooral in Europa.



,,Ik parkeerde mijn huurauto in een klein dorpje in Oost-Frankrijk. Ik zag er een stroom indringers (‘Invaders’) het winkelcentrum binnenlopen. Voor elke Fransman waren er zeker twee indringers. Boos reed ik verder.’’ Het is de kern van zijn betoog: Europa, het Westen, waar toe hij ook Australië en Nieuw-Zeeland rekent, worden langzaam maar zeker ‘overgenomen’ door moslims. Het is een ‘omvolkingstheorie’ die de afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen op extreem-rechtse blogs en sites. Daar zien ze het als de schuld van de Europeanen zelf of als een opgezet plan van de politieke elite.



,,Ik was een communist, een anarchist, een libertair, maar uiteindelijk werd ik een ecofascist.’’ Eco omdat de mens niet zonder de natuur kan. Hij ziet Oswald Mosley, een vooroorlogse leider van de Britse Unie van de Fascisten, als een voorbeeld. Zijn grote inspiratie is echter Anders Breivik. De rechts-extremist die in 2011 op een Noors eiland 70 socialistische jongeren doodschoot tijdens een zomerkamp.