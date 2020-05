Historische lancering succesvol verlopen: Crew Dragon raast richting ISS

NASA-astronauten Bob Behnken en Doug Hurley zijn zaterdag vertrokken vanaf Cape Canaveral in Florida met de Crew Dragon van SpaceX. De historische lancering verliep zonder problemen en het duo raast nu met 27.000 kilometer per uur richting ruimtestation ISS. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een commercieel bedrijf mensen naar de ruimte brengt.

Iets voor half tien zaterdagavond (Nederlandse tijd) werd de Crew Dragon gelanceerd vanaf het legendarische platform 39A op lanceerbasis Cape Canaveral in Florida. Met behulp van een Falcon 9 raket werden astronauten Bob Behnken en Doug Hurley richting het International Space Station (ISS) geschoten. Lange tijd was het onzeker of de lancering door zou gaan vanwege de slechte weersomstandigheden. Uiteindelijk bleken deze goed genoeg om de historische vlucht door te laten gaan.

Volledig scherm © AP

De lancering verliep vlekkeloos. De eerste trap van de raket, die ervoor zorgde dat de capsule loskwam van de grond, landde ongeveer 10 minuten na de lancering veilig en gecontroleerd op een speciaal schip op de Atlantische Oceaan. Het schip, Ofcourse I Still Love You genaamd, brengt de draagraket naar de wal voor hergebruik.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat er mensen de ruimte in worden geschoten vanaf Amerikaanse bodem. Crew Dragon heeft het ISS ruimtestation als bestemming, een vlucht van 19 uur. Daar zullen Behnken en Hurley ongeveer 110 dagen blijven. Een officiële einddatum is er niet, maar is afhankelijk van de voortgang van de testmissie en de hoeveelheid informatie die verzameld wordt.

De ruimtereis heeft nog een primeur. Het is voor het eerst dat mensen door een commercieel bedrijf, SpaceX is van Tesla-baas Elon Musk, in de ruimte worden gebracht. Hij reageerde emotioneel op de succesvolle lancering. ,,Ik ben behoorlijk overmand door emoties op deze dag. Het is eerlijk gezegd lastig om te praten’’, aldus Musk die zijn gedachten naar eigen zeggen nog op orde moet brengen. ,,Ik heb 18 jaar naar dit doel toegewerkt, dus het is nogal moeilijk te geloven dat het nu echt is gebeurd.’’

Bemanning aan boord

De Crew Dragon is gebouwd door SpaceX zelf. Hoewel het de eerste keer is dat deze capsule richting het ISS gaat, doet de Dragon (ook Dragon 1 of Cargo Dragon genoemd) dit al ruim acht jaar. Echter, al die tijd werd de capsule slechts beladen met materieel. Vandaag is de eerste keer dat er bemanning aan boord is. Daarmee werd de Dragon omgedoopt tot Crew Dragon.

Wie het interieur van de capsule bekijkt, ziet duidelijk een andere uitstraling dan in de voorganger van de Crew Dragon: de Spaceshuttle. Het interieur is klinisch en touchscreens staan centraal in de besturing. Een duidelijk teken van een nieuw tijdperk binnen de ruimtevaart dat ingaat.

Kostenbesparing

In dat nieuwe tijdperk lijkt ook kostenbesparing centraal te staan. Zo werd de Crew Dragon gelanceerd met behulp van een Falcon 9 raket die zich na enkele minuten gefaseerd loskoppelt van de capsule. Het grootste en duurste deel van de raket is herbruikbaar en daardoor goedkoper dan de raketten die vroeger werden gebruikt.

Daarnaast is ook de samenwerking van NASA met een commerciële partij als SpaceX een manier om kosten te besparen. Het uitvoeren van deze vlucht is een mijlpaal in een jarenlang proces waarin NASA de ruimtevaart voor het eerst openstelt voor commerciële partijen. Zowel het bedrijf van Elon Musk als luchtvaartgigant Boeing produceerde een ruimtevoertuig. Dergelijke samenwerkingen zijn goedkoper dan ruimtevaartprogramma’s die volledig door de Amerikaanse overheid gefinancierd moeten worden.

Volledig scherm Vicepresident Mike Pence (midden), zijn vrouw Karen Pence en president Donald Trump bekijken de lancering van de Crew Dragon van SpaceX. © REUTERS

President Donald Trump en vice-president Mike Pence waren bij de lancering aanwezig. Daarmee is Trump pas de derde zittende president die een lancering bijwoont. Ook waren er ondanks corona duizenden mensen in de buurt en op de stranden van Florida om de ruimtevaarders langs te zien komen.

In januari dit jaar liet SpaceX een raket exploderen, om aan te tonen dat de ontsnappingscapsule veilig was. Bekijk de beelden:

Volledig scherm Douglas Hurley and Robert Behnken © REUTERS

Volledig scherm © AFP