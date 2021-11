Historische ‘Laan van de Sfinxen’ spectaculair heropend in Egypte

De restauratie van de 2700 meter lange weg werd gevierd met een processie gebaseerd op het historische Opet-festival, waarin de oude Egyptenaren een traditionele boot met standbeelden van de goden Amon, Moet en Chonsoe over de weg van de tempel van Karnak naar de tempel van Thebe, het huidige Luxor, brachten. Hiermee eerde de beschaving uit de oudheid de jaarlijkse overstroming van de Nijl die ervoor zorgde dat het gebied in de omgeving vruchtbaar was voor landbouw.

President van Egypte Abdel Fattah-al-Sisi liep mee in de optocht samen met zo'n vierhonderd dansers gekleed in Farao-achtige outfits. Met een lichtshow en vuurwerk werd de oude processie gemoderniseerd tot een spectaculaire show van oude en nieuwe elementen.

Volledig scherm Vuurwerk schiet de lucht in tijdens de heropening van de Laan van de Sfinxen tussen de oude tempels van Thebe (Luxor) en Karnak. © AFP

De 3400 jaar oude Laan van de Sfinxen, ook wel de ramsweg genoemd, werd in 1949 ontdekt door archeologen, en is sindsdien meerdere keren gerestaureerd. Wat de weg zo bijzonder maakt is dat het een zogenaamde dromos is: langs beide kanten van de weg staan honderden sfinxen met menselijke hoofden, maar ook met koppen van een ram. Veel beelden hebben de tand des tijds niet overleefd, maar de sfinxen die er staan bieden een indrukwekkend kijkje in de Egyptische cultuur van de oudheid.

Deze grote heropening volgt in een rij overheidsprojecten die de rijke geschiedenis van Egypte vieren. Zo werden afgelopen april nog 22 mummies vanuit het oude Egyptische Museum in Caïro op bombastische wijze overgebracht naar het nieuwe Nationaal Museum van de Egyptische beschaving. Egypte hoopt met dit soort projecten weer meer toeristen te trekken. Door de vele overheidsschandalen van de afgelopen jaren en de coronapandemie liep het toerisme in het land hard terug, terwijl een groot deel van de Egyptische economie afhankelijk is van de sector.

Bekijk hier de parade in Caïro terug waarin 22 mummies van een oud naar een nieuw museum werden overgebracht:

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: