‘Historische’ excuses of niet, het leven in Suriname kwam niet bepaald tot stilstand

UPDATE Nederlan­ders gestrand in Peru door gesloten vliegvel­den: ‘Het is grimmig hier’

Door de massale protesten in Peru zijn tientallen Nederlanders gestrand in het Zuid-Amerikaanse land. Ze kunnen niet weg doordat sommige vliegvelden zijn gesloten en bussen en treinen voorlopig niet rijden. ‘Het is veel grimmiger geworden.’

15 december