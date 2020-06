Historisch: Nigeria voor het eerst in geschiedenis poliovrij

Nigeria met zijn ongeveer 200 miljoen inwoners is poliovrij verklaard, voor het eerst in de geschiedenis van het West-Afrikaanse land. Een naaste medewerker van de Nigeriaanse president spreekt over een mijlpaal en noemt het geweldig nieuws voor het land.

Polio (Poliomyelitis) is een ernstige en besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het poliovirus. Een besmetting met het virus, dat van mens op mens wordt overgedragen, kan leiden tot verlammingen en soms tot de dood.

Nigeria was eind 2019 al drie jaar zonder een poliogeval, als laatste Afrikaanse land. In 2012 telde het land nog ruim de helft van alle gevallen wereldwijd. Het vaccineren van de bevolking ondervond vooral problemen in het noordoosten door de radicaalislamitische terreurorganisatie Boko Haram.

Strijd

Om polio voorgoed de wereld uit te helpen begon Rotary International in 2015 een krachtig offensief. De organisatie, die nauw samenwerkt met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), stelde ruim 36 miljoen euro beschikbaar voor vaccinatie tegen polio in landen waar de ziekte nog voorkomt.

De Bill & Melinda Gates Foundation deed daar nog een schepje bovenop: de liefdadigheidsorganisatie van de Microsoft-oprichter verdrievoudigde alle donaties die van particulieren binnenkwamen.

Weinig gevallen

Volgens Rotary zijn in 2015 wereldwijd slechts 51 gevallen van polio gemeld. In de jaren 80, toen de organisatie de strijd tegen de ziekte aanbond, waren dat er nog 350.000 per jaar.

Rotary geldt als grootste drijvende kracht achter het uitbannen van polio, ook kinderverlamming genoemd. Als het aan haar ligt, wordt polio na de pokken de tweede ziekte die voorgoed wordt uitgeroeid. De organisatie heeft tot nu toe 1,35 miljard euro in de strijd gestoken.

Polio in Nederland

In Nederland werd in 1957 begonnen met een vaccinatieprogramma voor het bestrijden van de ziekte. De laatste grote uitbraak van polio in ons land was in 1992 en 1993, toen 79 mensen besmet waren. In Pakistan en Afghanistan is de ziekte nog steeds niet onder controle.