Historicus vindt na tien jaar precieze plek van woning Shakespeare in Londen

De plek waar William Shakespeare het grootste deel van zijn Romeo en Julia schreef is gevonden. Na tien jaar onderzoek kan de Britse historicus Geoffrey Marsh de precieze plek in Londen aanwijzen waar de wereldberoemde toneelschrijver in de jaren negentig van de zestiende eeuw heeft gewoond. ,,Dat gegeven biedt ons meer inzicht in hoe zijn werk tot stand is gekomen en waaruit hij inspiratie putte.’’

In de afgelopen tien jaar legde Marsh verschillende officiële documenten (zoals dat over het betalen van belastingen) naast elkaar om tot de precieze locatie in Londen te komen. De historicus, ook hoofd van de afdeling theater van het Victoria en Albert Museum, begon zijn zoektocht in 2008. Toen werd de plek van een theater in de Britse hoofdstad ontdekt waar Shakespeare in zijn tijd werkte en waar zijn voorstellingen werden opgevoerd. Marsh vroeg zich af of de toneelschrijver vlak bij die plek zou hebben gewoond.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat Shakespeare in het centrum van Londen woonde, vlakbij het huidige Liverpool Street Station, maar de exacte locatie van zijn woning was nog nooit gevonden. Tot nu. Volgens Marsh woonde de Brit in een groepje aan elkaar gebouwde gebouwen dat uitkeek over de begraafplaats van de Sint-Helenakerk. Hij huurde zijn woonruimte van het gilde van leerlooiers.

Op de plek waar Sheakespeare woonde staat nu het kantoorgebouw 35 Great St Helen’s. Het is vlakbij de kegelvormige wolkenkrabber ‘The Gherkin’.

Welvarend deel