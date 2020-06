Hilariteit over veel te grote mondkapjes in België: 'Dank voor de bikini’

Trump verbiedt nekklem politie behalve bij levensge­vaar agent

16 juni De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de politie voortaan geen nekklem meer toepast, behalve als een agent in levensgevaar is. De president reageert daarmee op alle ophef over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die stierf nadat een witte agent minutenlang met een knie op zijn nek had gedrukt.