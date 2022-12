Hilariteit om Trumps 'grote aankondiging': oud-president verkoopt kaarten van zichzelf als Superman

Zijn aanhangers zaten klaar voor groot nieuws van hun held. Dat kregen ze, letterlijk, want Donald Trump gaat afbeeldingen van zichzelf verkopen. Als superheld. Digitale ruilkaarten brengt hij op de markt voor maar liefst 99 dollar per stuk.

Niet vaak zie je een voormalige president van de Verenigde Staten afgebeeld als gespierde superheld met laserogen, sheriff, astronaut of gevechtspiloot als in Top Gun. Maar Donald Trump (76) geeft zijn aanhangers graag hoe ze hem kennelijk willen zien, in de vorm van een officiële Donald Trump Digital Trading Card. Voor hemzelf zijn de afbeeldingen stuk voor stuk ‘ongelooflijke kunstwerken’ die een beeld scheppen van zijn leven en carrière.

,,Wacht niet om ze te kopen, ze kosten slechts 99 dollar per stuk, ze zouden een geweldig kerstcadeau zijn, ze zullen heel snel uitverkocht zijn”, adviseert hij zijn aanhangers in een video. Die weten inmiddels ook - uit andere media - dat de inkomsten van al dat moois niet zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2024 zullen ondersteunen maar dat de opbrengsten naar de ondernemer zelf gaan. Trump kan wel wat extra geld gebruiken vanwege de vele rechtszaken die tegen hem worden gevoerd over onder meer belastingfraude.

Bombarie

Typisch voor Donald Trump werd het allemaal met veel bombarie gebracht. In een eerdere grote aankondiging, vorige maand, liet hij al weten dat hij in 2024 opnieuw kandidaat wil zijn voor het presidentschap. Op zijn eigen socialmediasite Truth Social had de oud-president eergisteren een nieuwe ‘belangrijke aankondiging’ beloofd. Zou hij een running mate aankondigen, zou hij voorzitter van het Huis van Afgevaardigden willen worden, zou hij een ‘ongelooflijke of belangrijke’ visie ontvouwen?

Helaas voor zijn aanhangers - die nog steeds hoop zoeken in Trumps leiderschap naar betere tijden - werd het dus een dubieus commercieel spektakel waarover zelfs in Republikeinse kringen boosheid en verwarring heerste. Zou het kunnen dat Donald Trump zelf niet meer zo gelooft in een tweede ambtstermijn en zijn goedgelovige aanhang nog een poot probeert uit te rukken voordat duidelijk wordt dat hij het straks waarschijnlijk toch moet afleggen tegen zijn jongere en strijdbare partijrivaal Ron DeSantis?

De vraag wordt serieus gesteld. ,,Degene die Trump heeft verteld dit te doen, moet worden ontslagen”, aldus Keith en Kevin Hodge, twee Trump-aanhangers en stand-upcomedians. ,,Wanneer alle patriotten op zoek zijn naar hoop voor de toekomst van ons land en Trump iedereen ophitst met een ‘grote aankondiging’ en vervolgens een nft-(niet vervangbare token)video van lage kwaliteit dumpt als dé ‘aankondiging’, drijft dat de mensen gewoon weg’’, klonk het teleurgesteld.

Volledig scherm Trumpkaarten: filmster, sheriff en Superman. © AFP

Trumps voormalige advocaat Michael Cohen veegde de vloer aan met wat hij ronduit ‘zwendel’ noemde. Behalve dat je de kaarten kunt kopen en ruilen kun je er ook mee deelnemen aan een Trump-loterij. Hoofdprijzen: een ontmoeting met de superheld of een partij golfen op een van zijn exclusieve resorts. Wie 45 kaarten koopt, ofwel 4455 dollar neertelt, kan een kaartje krijgen voor een gala in een Trump-resort in Zuid-Florida.

Echt lekker loopt het de laatste tijd allemaal niet voor Donald Trump. De meesten van de expliciet door hem omarmde Republikeinse kandidaten bij de laatste tussentijdse verkiezingen werden weggestemd. De zegen van Donald Trump blijkt geen garantie meer voor succes, integendeel. Meer en meer Republikeinen spreken hun twijfel uit over een toekomst met Donald Trump en durven afstand te nemen van zijn stunts. In de laatste peilingen staat de oud-president achter Ron DeSantis en de trend lijkt dat hij verder achterop raakt. Trumps recente kreet dat de grondwet maar afgeschaft moest worden om de verkiezingen van 2020 te kunnen annuleren (Hij beweert nog steeds ten onrechte dat hij die heeft gewonnen) was ook geen hit en viel zeer slecht in Republikeinse kringen.

De reacties in de media zijn ronduit vernietigend ‘Net wanneer je dacht dat hij zich niet nóg meer kon vernederen, doet hij dit, schrijft John Kiriakou, CIA-klokkenluider en auteur. Volgens de columnist van The Washington Post is Trump ‘de weg helemaal kwijt’. ‘De grote aankondiging van Donald Trump blijkt te zijn dat hij nog altijd gelooft dat mensen hem 99 dollar gaan geven wanneer hij daarom vraagt’, aldus een andere commentator.

