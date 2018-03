'Hij mailde me zijn levenswerk, daarna schoot hij zijn zoons dood en pleegde zelfmoord'

Vlak voordat de in Amerika bekende wetenschapper Peter Ruckman Jr. naar alle waarschijnlijkheid zijn twee zonen Christopher (14) en Jack (12) dood schoot en daarna zelfmoord pleegde, mailde hij zijn levenswerk rond. 'Wat als ik hem gelijk had gebeld, toen de mails binnenkwamen?', vraagt journalist Gregory Korte zich af. 'En wat nu te doen met deze informatie?'

Korte publiceerde zijn aangrijpende artikel vandaag bij USA Today, het medium waarvoor hij werkt als Witte Huis-correspondent. Hij noemt het op Twitter 'een van de moeilijkste verhalen die ik ooit moest schrijven'.



Het verhaal begint op 28 februari. De deadline voor een van zijn verhalen naderde, toen bij Korte de berichten binnenkwamen dat Trump-vertrouwelinge Hope Hicks plotseling opstapte uit het team van de Amerikaanse president. Groot nieuws, zo tegen het einde van de middag. En de journalist ging er snel mee aan de slag.



'Toen ik de bevestiging had, kwamen er ook e-mails binnen van Ruckman', schrijft hij. ,,Pas bij de negende mail kreeg ik ze in de gaten. In de eerste ervan stond alleen maar: 'Wilde dat je dit kreeg. Je mag het vrij gebruiken'.'

Unieke data

Ruckman is een in Amerika bekende onderzoeker en docent aan de universiteit van Noord-Illinois. Hij onderzocht de presidentiële pardons in het land, van de eerste presidenten tot aan Trump. Af en toe hadden hij en Korte contact, de journalist wilde al langere tijd de unieke data van de onderzoeker inzien. Steeds had Ruckman geweigerd en nu kwamen ze in tien mails plotseling binnenstromen, zonder er om te hebben moeten vragen. 65 Excel-bladen en 30.000 pardons en aanpassingen van straffen door presidenten.

'Ik dacht toevallig vandaag aan jou en jouw data. Ik bel je na mijn deadline', antwoordde Korte snel. En ging verder met zijn werk.

Pas twee dagen later belde de journalist de wetenschapper. Hij liet een boodschap achter en vroeg hoe het met Ruckman ging. Hij hoorde niks van de man. 'Toen begon ik me zorgen te maken en dacht ik dat er iets aan de hand was. Ik had zo vaak om de data gevraagd, maar hij wilde het nooit delen. Misschien was hij ziek.'

Vijf dagen na de mails bekijkt Korte het twitteraccount van de docent en zijn blogs. Geen recente activiteit. In een krantenbericht leest hij op 3 maart dat de politie een dubbele moord en zelfmoord onderzoekt in het huis van Ruckman in Rockford, Illinois. De man en zijn twee zonen waren gevonden in hun slaapkamers, dood. De tijd stond stil.

Broers en beste vrienden

Korte stond op. Ging zonder nog een woord met iemand te wisselen van zijn werk. Hij schrijft over de twee jongens. Christopher (14) en Jack (12). Broers en beste vrienden, muzikaal ook. De oudste op de gitaar, zijn jongere broer op het drumstel.

Hij lichtte de politie in, zonder de data vrij te geven. 'Zodat ze met de tijdstippen van de e-mails hun tijdlijn konden maken'.

En toen kwamen ook de vragen: Waarom? Had ik iets kunnen doen? Wat nu? Ruckman was een goede onderzoeker, volgens Korte gedreven door christelijke waarden als vergeving en genade. Vandaar ook zijn vele onderzoek naar presidentiële pardons. 'Ik heb moeite om die idealen te verenigen met zijn laatste daden. Daarin stelde hij zijn professionele erfenis veilig, terwijl hij wist dat hij zijn eigen leven en dat van zijn twee onschuldige zoons zou nemen'.

Korte ontving de mails samen met acht anderen. Onder hen ook professor Mark Osler. ,,Het lijkt erop dat de moorden uitgedacht waren. Eerder gepland, dan impulsief."

Toegewijd en narcistisch