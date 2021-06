Hevig onweer en zware regenval zorgen voor chaos in Duitsland

Alleen al in Frankfurt moesten de hulpdiensten gisteravond ruim zeshonderd keer in actie komen, nadat op sommige plaatsen tot 45 liter neerslag per vierkante meter was gevallen. Het openbaar vervoer kwam in grote delen van de stad tot stilstand door de regenval, waardoor onder meer putdeksels omhoog werden gedrukt.



Die extreme regenval zorgde op de Duitse snelwegen op meerdere plaatsen voor zware ongevallen. De politie meldt dat daarbij zeker drie mensen zwaargewond zijn geraakt. Op de Autobahn A9, bij Schleiz, raakte een 50-jarige automobilist de macht over het stuur kwijt en sloeg op een afrit over de kop.



Op de A4, bij het knooppunt Eisenacht, raakte een 43-jarige bestuurder de vangrails en klapte vervolgens tegen een betonnen afscheiding. Hij kon op eigen kracht uit de auto komen. Een 25-jarige weggebruikster belandde in het ziekenhuis nadat zij op de A71, ter hoogte van Ilmenau, in een slip raakte en meerdere paaltjes ramde.

Tot aan het plafond



Ook in Bochum en Krefeld - in de deelstaat Noordrijn-Westfalen - werd veel schade en overlast gemeld. Daar kregen de hulpdiensten honderden noodmeldingen, onder meer van gestrande automobilisten die door het water niet meer op eigen kracht uit hun voertuig konden komen.



Volgens de brandweer regende het in Bochum zo hard dat het water in sommige kelders tot aan het plafond stond. In Krefeld leidde de hevige regenval er ook toe dat kelders, straten en ondergrondse garages, onder water kwamen te staan. Omstreeks 2.00 uur 's nachts had de brandweer er al meer dan 2000 oproepen ontvangen.



Ook scholieren in Krefeld werden het slachtoffer van het noodweer. De lessen op een middelbare school aldaar gaan vandaag niet door, nadat delen van het gebouw blank kwamen te staan. ,,Een groot gedeelte stond onder water en is doordoor niet bruikbaar’’, laat de directie weten op de site van de school.

Hulpdiensten overspoeld

In het Beierse Landshut werden de nooddiensten overspoeld met telefoontjes over ontwortelde bomen en auto’s die door de straten dreven. Het onweer trok over Landshut aan het begin van het beladen EK-duel tussen Engeland en Duitsland, en had stroomuitval en beschadiging van olietanks tot gevolg.



In Dresden waren de brandweerkorpsen - zowel beroeps als vrijwillig - ook druk met het leegpompen van woningen en kelders, meldt Bild. Op diverse plaatsen ging het brandalarm af, nadat regenwater in woningen de meterkasten was binnengelopen. De brandweerlieden moesten er in totaal 42 keer in actie komen.

Eens in de tien jaar

,,Dit was een onweer dat maar eens in de vijf of tien jaar voorkomt", zei Mirko Olzem van de lokale veiligheidsdiensten. De Duitse Meteorologische Dienst verwacht dat de overlast de komende uren zal verminderen, maar sluit niet uit dat in de loop van de dag het weer opnieuw tot overlast zal leiden.



,,De onweerssituatie is voorlopig gekalmeerd”, luidt het in een bericht. ,,In de loop van de dag is er echter opnieuw kans op zware regen- en onweersbuien in het oosten en noordoosten van Duitsland.” Binnen enkele uren kan naar verwachting tot 80 liter water per vierkante meter vallen.

Noodweer in Tsjechië

Ook in het aangrenzende Tsjechië zorgde het noodweer vannacht voor problemen en grote schade. Zo'n 145.000 huishoudens zaten zonder stroom doordat leidingen beschadigd raakten. De brandweer had de handen vol aan het verwijderen van honderden omgevallen bomen en het leegpompen van ondergelopen kelders.



In de plaats Liberec werd een woning getroffen door de bliksem, waarna vijf inwoners ter controle naar een ziekenhuis moesten worden gebracht. In Pardubice werd langs de rivier de Elbe een fietser geraakt door een omgewaaide boom. Tientallen treintrajecten waren onberijdbaar en ook belangrijke snelwegen waren urenlang afgesloten.

Ook België blank

België kampte gisteren ook met ernstige wateroverlast door zware regen- en onweersbuien. Op diverse plaatsen in Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg, was sprake van overstromingen en gold weercode oranje. In Sint-Truiden werd het rampenplan afgekondigd, meldt Het Laatste Nieuws.



Voor de tweede keer binnen een maand liep daar het centrum onder water. Tientallen straten en woningen vielen ten prooi aan de wolkbreuk. De brandweer probeerde, met behulp van lokale boeren, het water zo goed als mogelijk weg te pompen. Ook werden zandzakken uitgedeeld.

