Het wordt Siberisch koud in de Alpen

,,Zo koud, zo laat in het winterseizoen is wel extreem te noemen'', zegt Diana Woei van Weerplaza. De verwachte vrieskou geldt voornamelijk voor de noordelijke Alpengebieden in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. ,,De kou komt er in de loop van de zondag in via Oostenrijk. Er wordt in veel skigebieden al gewaarschuwd voor ijzige kou.''