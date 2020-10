Het Witte Huis roemt ‘het einde van coronapandemie’ als prestatie, ondanks piek in coronabesmettingen

Het beëindigen van de pandemie is opgenomen in een document van het Witte Huis over de wetenschappelijke en technologische prestaties van de regering in de afgelopen vier jaar. ,,Hoogtepunten zijn onder meer: ​​HET EINDE VAN DE COVID-19 PANDEMIE”, zo luidt het persbericht dat in kapitalen naar verslaggevers werd gestuurd, beschrijft CNN. ,,Vanaf het begin van de Covid-19-pandemie heeft de regering doortastende maatregelen genomen om wetenschappers en gezondheidswerkers in de academische wereld, industrie en overheid te betrekken bij het begrijpen, behandelen en verslaan van de ziekte.”