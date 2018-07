Het was geweldig in de Russische WK-bubbel

Negen doldwaze dagen trokken we (drie Nederlandse vrienden) met duizenden andere voetbalfans mee in de WK-karavaan. Net zoals we eerder deden in Frankrijk (’98), Duitsland (’06), Zuid-Afrika (’10) en Brazilië (’14). Vier wedstrijden zagen we dit WK, in drie steden. God weet hoeveel kilometers we reisden: met metro’s, (nacht)treinen, taxi-busjes en vliegtuigen.



Even een disclaimer: natuurlijk is de FIFA een megalomane, hypercommerciële organisatie. En natuurlijk is Wladimir Putin niet de meest democratische leider op aard. Maar een voetbaltoernooi organiseren, dat kunnen FIFA en Wlad samen prima. Als Putin dit WK bedoeld heeft als een grote pr-stunt voor het imago van zijn land, dan is zijn missie geslaagd. Want de reis in de WK-bubbel was heerlijk. In die bubbel gaat het niet over novitsjok, MH17 of De Krim, maar over Britten die doorgaan op penalty’s, goede kroegen om voetbal te kijken en over hoe je in vredesnaam binnen twaalf uur van Kazan in Samara komt.



Soms was het WK hilarisch. De Moskouse hostelkamer bijvoorbeeld, die niet leek op de internetfoto, maar wel op een (krappe) donkere, grafkelder waarin je nog net naast het stapelbed kon staan. Hij is nog te boeken voor dit finale-weekend: slechts 100 euro. Of het restaurant in een Moskous hipstercomplex dat zichzelf aanprees als ‘Franse bistro’, maar vooral was gespecialiseerd in kebab. En geen wijn verkocht. Je kon er gelukkig wel België-Japan op groot scherm kijken.