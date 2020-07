Het mysterie van de explosies die Irans nucleaire ambities plagen

Een onderzoek van de Iraanse politie heeft vanochtend geconcludeerd dat de explosie en het vuur waarbij op 30 juni 19 mensen omkwamen in Teheran “geenszins een veiligheidsprobleem was”. Hamid Hadavand, plaatsvervangend politiechef van Teheran, meldde dat vanochtend tegen het semi-officiële persbureau Fars. Ongeveer een dozijn mensen, de meesten van hen in de kliniek, werden na de explosie gearresteerd en zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten, wachtend op het proces, zei Hadavand in de eerste officiële conclusie over de oorzaak van de mysterieuze ontploffing.

Feit blijft dat de Iraanse brandweer het opmerkelijk druk heeft de laatste weken met explosies en branden: 26 juni was er een explosie op de militaire basis Parchin bij Teheran, 30 juni dus de explosie in de kliniek in dezelfde stad en 7 juli nog eentje in een fabriek daar. Op 2 juli was de beurt aan de nucleaire installatie bij Natanz, twee dagen later weer een explosie, bij de energiecentrale van Ahvaz én bij de petrochemische installaties van Karoun. Tussendoor nog een opmerkelijke gaslek in de energiecentrale van Shiraz. Allemaal toeval en pech? Met name in het zwijgzame Israël denken velen van niet. Het is juist dat land wel wat waard mee te werken aan schade en vertraging van Irans nucleaire ambities.

Iran zit er zelf ook mee gezien de vage, trage en soms tegenstrijdige berichtgeving in de staatsmedia. Eergisteren werd bijvoorbeeld ontkend dat er explosies waren ten westen van de hoofdstad waar omwonenden toch heel precies vier ‘inslagen’ telden. De meldingen kregen later vage illustraties in de sociale media maar die bleken vals en van branden uit het verleden. Maar wat gebeurde er dan wel donderdag?

Aanslag door nieuwe terreurgroep

Volledig scherm Officiële beelden van de explosie op 7 juli, nabij Teheran. © AP Van de Iraanse autoriteiten valt weinig duidelijkheid te verwachten als nucleaire programma’s in het geding zijn. Zo heette de brand van 2 juli op het terrein van de kerncentrale in Natanz in Midden-Iran aanvankelijk ‘een ongeluk in een onafgemaakte schuur’. Maar satellietbeelden spraken dat toch al snel tegen. Dit was duidelijk een explosie geweest en geen kleintje. Niet lang daarna erkende een woordvoerder van de Iraanse nucleaire dienst dat er wat was gebeurd in een fabriek voor centrifuges die worden gebruikt om uranium te verrijken. De schade zou het werk daar kunnen vertragen, heette het nu. Dus toch groter dan een binnenbrandje in een schuur. Maar was het een aanslag door een nieuwe terreurgroep? Sabotage van binnenuit? Of toch een Israëlische raketaanval?



Vragen te over. Net als rond de explosie nabij Parchin, een militaire basis ten zuidoosten van Teheran die ballistische raketten produceert. Half Teheran hoorde de knallen en zag de vuurbol midden in de nacht. De autoriteiten spreken van ongelukken. Net zoals die elders gebeurden in energiecentrales, klinieken en andere faciliteiten. Het zit tegen deze zomer. Waren inderdaad het gaslekken, zoals de autoriteiten soms beweerden, of toch meer?

Sterke vermoedens

Volledig scherm Donald Trumps speciale gezant voor Iran Brian Hook, op 30 juni, op een persconferentie na een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu (rechts). © EPA De ontploffingen op Parchin en Natanz doen bij waarnemers sterke vermoedens rijzen over een Israëlische hand in dit alles. Ook in de Israëlische media wordt daarover flink gespeculeerd. Voer voor sabotage is bijvoorbeeld een opmerking van Gabi Ashkenazi, Israëls minister van Buitenlandse Zaken. Hij zei vorige week: ,,We ondernemen acties die beter onuitgesproken blijven.”



Kort daarvoor had het Israëlische leger medailles toegekend aan de eenheid die bezig is met hightech-oorlogsvoering voor geheime operationele activiteiten; in mei werd de belangrijkste haven van Iran verlamd door een cyberaanval.



Toeval of niet Israël is al decennia bezig het Iraanse atoomprogramma te ondermijnen. Dat wordt als levensbedreigend aangemerkt aangezien verschillende Iraanse hardliners heel duidelijk hebben uitgesproken de joodse staat van de kaart te willen vegen zodra ze de nucleaire middelen daarvoor hebben. Bekend in die strijd werd Stuxnet, een schadelijke computerworm die door Amerikaanse en Israëlische spionnen zou zijn losgelaten op Iraanse centrifuges. Israël zou Iraanse atoomwetenschappers hebben vermoord met kleefbommen op hun auto’s.

Harde klap

Maar waarom plots nu al die explosies en incidenten in Iran? Dat is gissen, want geen van de partijen zal hier iets over naar buiten brengen. Het Britse blad The Economist probeert de timing te verklaren van eventuele Israëlische betrokkenheid. Het slepende conflict over het nucleaire programma van Iran was naar de achtergrond gedrongen door het coronavirus dat enorm huishoudt in zowel Iran als in de Verenigde Staten. ‘De mislukte aanpak van het virus door president Donald Trump heeft zijn herverkiezing twijfelachtig gemaakt en Israël zal misschien denken dat de klok tikt voor een Amerikaanse regering die zich inzet voor maximale druk op Iran’. Met andere woorden: de kansen om Iran een harde klap uit te delen tegen Irans nucleaire ambities vervliegen. Trumps opvolger Joe Biden wil de Iraniërs wél weer aan de onderhandelingstafel krijgen, terwijl Donald Trump voorstander is van desnoods drastischere acties. Dus zet Israël nu druk op de ketel, zo is de gedachte.

Tussen Washington en Teheran is op dit moment sowieso weinig liefde verloren. Trump was trots op de moord op Qassem Suleimani, de belangrijkste militaire commandant van Iran, en er was een vergeldingsaanval door Iran op een vliegbasis in Irak waarbij wat Amerikaanse soldaten gewond raakten. Daarna werd het stil door COVID-19, totdat het begon te knallen in Teheran.