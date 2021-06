Het Israël van Netanyahu: deur stond open voor handel, niet voor discussies over mensenrechten

Elke keer als hij in Israël is, ziet hij het om zich heen: hijskranen, bouwputten, nieuwe gebouwen, dure huizen. ,,Op bepaalde punten is het een heel modern land", zegt Bart Wallet, historicus aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ,,En daar heeft Netanyahu zeker aan bijgedragen. Israël is onder zijn bewind, zeker in zijn tweede periode (van 2009 tot nu), een economisch power house geworden. Hij heeft de economie omgevormd naar Amerikaans model, met de nadruk op de vrije markt. Er was veel aandacht voor de grote bedrijven en de kansrijke startups.”