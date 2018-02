'Het is koud op de piste, maar het blijft geweldig'

Margriet Donselaar (40) uit Doorn is met man en kinderen in Kirchberg in Tirol. ,,Het is de komende dagen -15 tot -22 graden. De lokale bevolking vindt het niet eens zo bijzonder koud. In januari hebben ze deze lage temperaturen wel vaker. We pakken onszelf goed in. Vier lagen kleding en dan is het goed te doen. Onze dochter Nicole van bijna 12 is onherkenbaar als ze eenmaal is ingepakt, er is geen centimeter huid te zien. Het is wel koud, maar het blijft geweldig.''