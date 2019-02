Het gaat niet voor- en niet achteruit met de brexit

Vorige week nog, in een plenair debat, ging de liberale voorman Guy Verhofstadt ouderwets tekeer tegen een paar minzaam lachende brexiteers even verderop in de bankjes. ,,Premier May is hartstikke welkom hier in Brussel’’, zei hij. ,,Maar wat komt ze doen? Wat is haar mandaat?’’ Geen idee, was zijn eigen onuitgesproken antwoord. ,,Jullie Britten zijn alleen maar tegen. Tegen deze deal. Tegen een no-deal. Tegen een backstop. Jullie zijn nooit ergens voor! Nooit!! Is dat dan de weg? IS DAT DAN DE WEG?’’



Jazeker, knikte een grijnzende Nigel Farage, brexiteer van het eerste uur en de belichaming van de Britse anti-Europese sentimenten, dat is zeker de weg. Farage en zijn kompanen hadden eerder al een waarschuwing gekregen van de voorzitter, omdat ze voortdurend rubbish (letterlijk: vuilnis) riepen als iemand iets zei over de brexit. ,,Het is hier niet het Britse Lagerhuis, heren.’’