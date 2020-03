Het coronavirus is geland in Afrika, maar aantal besmettingen blijft klein

Het coronavirus lijkt nu ook in Afrika geland. Vooral door besmette reizigers uit Europa. De hoop is dat het bij enkele gevallen blijft.

Vooralsnog was op het continent slechts een enkel geval geregistreerd maar sinds deze week zijn er tientallen gevallen bijgekomen. Officieel zijn er 59 mensen besmet en 3 doden, waarvan twee in Algerije. Dat land onderhoudt nauwe banden met Frankrijk waar veel Algerijnen wonen die op familiebezoek gaan.



Hoopvol is dat het aantal besmettingen in Afrika opmerkelijk klein blijft op een bevolking van 1,3 miljard inwoners. Daarbij onderhouden veel Afrikaanse landen nauwe banden met Chinese bedrijven die vele tienduizenden Chinezen te werk hebben gesteld. De meeste zieken zouden echter Europeanen zijn. Een Duitse toerist overleed in Egypte. Een hotel in Republiek Congo is gevorderd voor quarantainegevallen. Van de honderd bedden zijn er nu vijftig bezet.

De meeste besmettingsgevallen zijn geregistreerd in Algerije (26), Zuid-Afrika (24), Marokko (6), Tunesië (7) en Senegal (5). De meeste andere Afrikaanse landen hebben vooralsnog geen of één besmettingsgeval. Algerije heeft scholen en universiteiten al een tijd gesloten. Elders zijn ook preventieve maatregelen genomen. Deze week werden 30 Italiaanse toeristen teruggestuurd naar hun land door Tunesië. Ze weigerden twee weken in quarantaine te gaan. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) wordt veel werk gemaakt van preventie omdat sommige Afrikaanse landen de medische infrastructuur missen om Chinese of Italiaanse aantallen besmettingen aan te kunnen. Adviseurs van de WHO doorkruisen daarom verschillende Afrikaanse landen.

Quote Er komen in ieder geval geen meldingen van overvolle ziekenhui­zen

Over het waarom dat Afrika relatief gespaard blijft doen verschillende verklaringen de ronde: het klimaat geeft het virus minder kans, de preventieve maatregelen werken, er is minder internationaal reisverkeer dan elders in de wereld, de Afrikaanse bevolking is over het algemeen jonger dan die op andere continenten óf er zijn wél meer slachtoffers maar die worden niet gedetecteerd of geregistreerd. Er komen in ieder geval geen meldingen van overvolle ziekenhuizen.

Hardste klappen