Hert belandt volledig op voorbank na aanrijding met auto

Update Getuige in zaak Holleeder geëlek­tro­cu­teerd tijdens vissen

18:34 Hidr Korkmaz, getuige in verschillende grote strafzaken, is afgelopen zondag plots om het leven gekomen tijdens het vissen. Dat gebeurde in Oost-Europa, waar Korkmaz een teruggetrokken bestaan leidde. Toen hij zijn hengel uitgooide, zou hij een elektriciteitspaal geraakt hebben waardoor Korkmaz werd geëlektrocuteerd. Korkmaz getuigde onder meer in de zaak tegen topcrimineel Willem Holleeder.