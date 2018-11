‘Heronderhandelen brexitdeal onmogelijk’

,,Het is geen goed idee voor ons om het Lagerhuis de les te lezen’', aldus Juncker. ,,Maar zij die de deal zullen afwijzen in de hoop op een beter akkoord, zullen direct teleurgesteld worden.’'

Volgens Juncker is het vertrek van de Britten uit de EU op 30 maart 2019 ,,een tragedie.’' Nadat het akkoord over de scheidingsvoorwaarden en de politiek verklaring over de toekomstige relatie was goedgekeurd, ,,was er geen applaus, en geen champagne.’' Hij waarschuwde ook dat het werk niet voorbij is.