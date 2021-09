Herdenking 9/11 is voor Amerikanen ook een herinnering aan betere tijden: ‘Bracht het land bijeen’

Opnieuw juwelen­roof in Parijs; nu voor 10 miljoen euro buitge­maakt

8 september Dieven hebben gisteren bij een gewapende overval op de luxe Bulgari-winkel in Parijs zo'n 10 miljoen euro aan juwelen buitgemaakt. Bij de spectaculaire politieachtervolging die daarop volgde, wisten agenten twee verdachten in te rekenen. Van de juwelen is echter nog geen spoor. In Parijs zijn de laatste tijd meerdere juwelenroven geweest.