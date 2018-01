H&M door het stof wegens 'coolest monkey in the jungle'

Vibrerende broek vertelt je wanneer je te laat bent

13:21 Het is misschien even wennen dat je spijkerbroek ineens kan gaan trillen, maar volgens de Franse start-up Spinali Design is het ideaal om een burn-out te voorkomen. Als het aan de designer ligt lopen we straks allemaal in een trilbroek die ons met signalen de weg wijst, wakker houdt of vertelt dat we moeten opschieten.