Helikopter stort neer op huis in Californië, drie doden

Woede en ongeloof in India na verkrachting acht maanden oude baby

30 januari In India is woedend gereageerd op de brute verkrachting van een acht maanden oud meisje in Shakur Basti, in het noordwesten van New Delhi. De politie heeft de vermoedelijke dader gearresteerd, volgens verschillende media de 28-jarige neef van het slachtoffertje.