Helikopter stort neer bij kleuterschool in Kiev: zeker 16 doden, onder wie Oekraïense minister

Neef van opricht­ster Black Lives Matter overleden na arrestatie

Een 31-jarige zwarte man, Keenan Anderson, is volgens Amerikaanse media begin deze maand in Los Angeles na zijn arrestatie om het leven gekomen. Dat gebeurde in de afwikkeling van een verkeersongeval en nadat een agent een taser tegen hem had ingezet, meldt The Washington Post. De officiële doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Zijn dood krijgt in de VS aandacht omdat Anderson de neef was van Patrisse Cullors, medeoprichtster van de internationale beweging Black Lives Matter.

13 januari