Heli haalt Nederlandse toeristen van Zwitserse berg: ‘We konden niet meer naar beneden’

,,Drie helikopters vlogen af en aan, en beneden stonden bussen en taxi's klaar om ons naar onze auto's te brengen. We kregen zelfs gratis kaartjes om nog eens naar boven te gaan.”

De evacuatie vond omstreeks 18.30 uur plaats nadat duidelijk was geworden dat de bezoekers van de Stanserhorn niet meer op andere wijze in het dal konden komen. Het veiligheidssysteem van de bergbaan voerde een noodstop uit vanwege een defect lager in een van de omkeerwielen.

Karen Beijer uit Hoofddorp, die met man en twee kinderen op weg is naar hun vakantieadres in Italië, arriveerde vrijdag voor een overnachting in de buurt van de berg. ,,We hadden wat tijd over en bedachten dat het wel leuk was om even de berg op te gaan. We hebben een beetje rondgewandeld, en hoorden rond zevenen dat we niet meer naar beneden konden. Al snel kwamen de helikopters. Omdat we twee kinderen bij hadden mochten we met de tweede helikopter mee.”

Ten tijde van de storing zaten er ook nog 27 passagiers in twee open cabines. Zij konden via een noodoplossing in veiligheid worden gebracht. Naast de familie Beijer waren er nog bijna tweehonderd mensen die zich op de 1900 meter hoge top bevonden. Zij moesten door de lucht worden geëvacueerd. ,,Er was ook een bruiloft aan de gang”, zegt de Hoofddorpse. ,,Die mensen zijn als laatste naar beneden gehaald.”

Omstreeks kwart voor tien ‘s avonds was iedereen van de berg af. Niemand is in gevaar geweest, benadrukte directeur Jürg Balsiger van de exploitant. De verwachting is dat het lager vandaag wordt gerepareerd en de baan weer opengaat.

Voor Beijer en haar familie kreeg het uitje dus een onverwachte wending. ,,Voor mij was het niet de eerste helikoptervlucht, maar voor mijn dochters wel. Dat hoorde je wel aan het gegil tijdens de vlucht, haha!”

Volledig scherm De reddingsoperatie op de berg © Karen Beijer